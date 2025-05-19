Анчелотти замахнулся на самый важный трофей. Почему селесао именно те, кто поможет итальянцу поставить восклицательный знак перед выходом на пенсию

Бразилия славится умением создавать многосерийные сериалы без надежды на быстрый финал. Но в один прекрасный момент, когда больше ни зритель, ни режиссер и актеры терпеть не могут, выстреливает развязка. Нет ничего удивительного, что и назначение нового главного тренера сборной Бразилии, в некоторой степени, напоминает сериал с фантастической развязкой.

Их дороги должны были пересечься

Первые интригующие серии стартовали несколько лет назад. После того, как сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала (проиграла Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2), ушел в отставку главный тренер "селесао" Тите. Поиск нового тренера породил слухи об интересе Бразилии к Карло Анчелотти. Однако, на тот момент такие предположения выглядели, как шутка. Мадридский "Реал" не готов был расставаться с Анчелотти. Позади был триумфальный сезон 2021/2022, а впереди надежда на его повторение.

Итальянскому специалисту часто задавали вопрос о сборной Бразилии. Карло улыбался и в шутку отвечал, что иногда он вместе с Винисиусом, Родриго и Милитао строят планы на будущее в "селесао".

Пока Карло Анчелотти и мадридский "Реал" становились обладателями Суперкубка УЕФА, Клубного кубка мира, Кубка Испании (2022/2023) и чемпионом Ла Лиги, обладателем трофея Лиги чемпионов (2023/2024) сборная Бразилии успела поменять три главных тренера. Рамон, тренер сборной Бразилии (до 20 лет) исполнял обязанности главного коуча "селесао" четыре месяца (2023). С ним команда провела всего три товарищеских матча. Фернандо Диниз (главный тренер Бразилии 2023 - 2024) провалил первые отборочные матчи. С Доривал Жуниор (2024 - 2025) "селесао" вылетели в 1/4 финала Кубка Америки. Но даже не это стало вопиющим желанием видеть Карло Анчелотти на мостике главного тренера. А матч с Аргентиной (отборочный к ЧМ-2026, 26.03.2025), в котором Бразилия показала совершенно беззубый футбол и проиграла 1:4.

Примерно в такой же ситуации оказался и мадридский "Реал" в 2025 году. Сезон 2024/2025 "сливочные" провели в тяжелых мучениях. Ни одного трофея. Карло Анчелотти отправляли в отставку, начиная с января 2025 года. Пожалуй, окончание сезона 2024/2025 - идеальный момент для грандиозных перемен в жизни Карло Анчелотти, мадридского "Реала" и сборной Бразилии. "Королевский клуб" с новым главным тренером возьмет курс на перестройку и погоню за трофеями. Карло Анчелотти начнет работу на новом континенте, перезагрузится, окунется в совершенно новые проблемы и, конечно, будет идти к цели - трофей ЧМ-2026.

А что сборная Бразилии

Карло Анчелотти становится четвертым иностранным тренером сборной Бразилии за все время ее существования. Уругваец Рамон Платеро (1925 год) провел всего четыре матча, португалец Жореко (1944 год) - два, аргентинец Филпо Нуньес (1965 год) - один. Анчелотти может стать первым иностранным тренером "селесао" с гораздо большим количеством матчей и лучшим результатом.

Почему Бразилия решилась на приглашение иностранного тренера? Все просто. Имея столько талантливых игроков, Бразилия не имеет специалиста, который бы мог справиться с раздевалкой, в которой практически каждый футболист - звезда. Да и выдержать внешнее давление далеко не каждому под силу. Тите - последний тренер, которого уважали, любили и в которого верили.

Какое наследство досталось Анчелотти

Нельзя сказать, что Карло Анчелотти получит богатое и разнообразное наследство. Сегодня сборная Бразилии не имеет таких фантастических исполнителей как Кафу, Роберто Карлос, Марселу, Кака. Да и нападающий, как Роналдо отсутствует. На чемпионате мира 2022 роль "девятки" исполнял Ришарлисон, в отборочных матчах пробовали Жоау Педру ("Брайтон") и Игора Жезуса ("Ботафого"). На Кубке Америки выходил Родриго. Кризис наблюдается и в средней линии. У сборной нет игроков, которые бы на все сто процентов были готовы и в обороне отработать, и атаку разогнать. Лукас Пакета, Жерсон и Бруну Гимарайнш не впечатлили.

Но не все так печально. В составе сборной есть и звезды мирового уровня. Анчелотти придется делать выбор между Эдерсоном ("Манчестер Сити") и Аллисоном ("Ливерпуль") - голкиперы. На Маркиньоса (ПСЖ), Габриэла, Мангальяна и Милитао можно рассчитывать в центре обороны. Атакующих игроков на флангах достаточно - Винисиус, Рафинья, Савиньо и Родриго.

Конечно, это не самая сильная сборная мира. По большому счету, "селесао" сегодня не очень вкусная конфета в супер дорогой обертке. На имидж сборной работают прошлые заслуги, как на студента пятого курса отличная зачетка. В составе команды почти нет футболистов, которые бы выигрывали трофеи на уровне сборной. Ведь последнее большое событие для "селесао" - Кубок Америки в 2019 году. Если сравнить состав сборной, то можно увидеть только одного игрока, который играл в 2019 и в 2025 году - Маркиньос.

Карло Анчелотти предстоит изменить состав ингредиентов, прибавить подсластителей и сотворить чудо-конфету. Пожалуй, только Анчелотти сегодня способен на такое чудо со сборной Бразилии. Нельзя сказать, что тренеру будет легко. Но кто-кто, а Анчелотти точно не боится трудностей, о которых он будет иметь время поразмыслить в перерывах между сборами команды на уютной вилле в Италии или остановиться в Ванкувере, где его ждет семья и Тихий океан.

Возможно, на матчи с Эквадором (06.06.2025) и Парагваем (11.06.2025) Анчелотти вызовет Каземиро и Неймара. Именно таких игроков любит тренер - опытных. Они точно знают как создавать боевое настроение в раздевалке и как побеждать.

Проблем в сборной Бразилии много. Карло Анчелотти, конечно, не единственный специалист, который может все исправить. Есть еще Пеп Гвардиола. Да и Раньери под силу справиться с задачей (можно проследить на примере "Ромы", пусть это и немного другой уровень). Но Анчелотти - это огромная сила. Сегодня именно его авторитет может заставить бразильских игроков заиграть так же ярко, как многие из них выступают на клубном уровне. Футбол сборной утратит зависимость от настроения игроков.

Есть вероятность, что следующие отборочные матчи "селесао" будут гораздо интереснее и такого разгромного поражения, как в 1/2 финала чемпионата мира 2014 в ближайшем будущем не будет (Бразилия - Германия, 1:7).

Так или иначе, от Карло Анчелотти и "селесао" вся Бразилия ожидает больших побед. Ведь не зря Бразилия так долго ждала Анчелотти. И если вдруг сборной Бразилии и Карло Анчелотти покорится чемпионат мира 2026, это будет фантастическим аккордом в завершении карьеры тренера. Ну а пока продолжение сериала следует.

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