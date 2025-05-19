Клуб Роналду представил новую эмблему в честь 70-летия клуба
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" представил свою новую клубную эмблему в честь своего 70-летия.
Новый логотип выполнен в более насыщенном оттенке желтого и более глубокого синего цвета.
Знаковым изменением стало исчезновение короны, которая присутствовала на предыдущей версии эмблемы клуба.
70 years of glory— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 19, 2025
And all along, you've been Nassr. ????#Every_year_you_are_Nassr pic.twitter.com/bWWIYZzWHS
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Источник:Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
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