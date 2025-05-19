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Клуб Роналду представил новую эмблему в честь 70-летия клуба

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Клуб Роналду представил новую эмблему в честь 70-летия клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" представил свою новую клубную эмблему в честь своего 70-летия.

Новый логотип выполнен в более насыщенном оттенке желтого и более глубокого синего цвета.

Знаковым изменением стало исчезновение короны, которая присутствовала на предыдущей версии эмблемы клуба.

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Источник:
Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
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