Клуб Роналду представил новую эмблему в честь 70-летия клуба

"Аль-Наср" представил свою новую клубную эмблему в честь своего 70-летия.

Новый логотип выполнен в более насыщенном оттенке желтого и более глубокого синего цвета.

Знаковым изменением стало исчезновение короны, которая присутствовала на предыдущей версии эмблемы клуба.

