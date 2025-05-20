Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
А также варианты для Лунина и Ротаня, переговоры Барсы и Флика, матч Ливерпуля
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол собрал для читателей главные новости за понедельник, 19-е мая
Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на июньские матчи
В июне сборная Украины примет участие в товарищеском турнире за океаном. Планируются матчи против Канады и Новой Зеландии. Тренер удивил тем, что не вызвал Андрея Ярмоленко, Артема Довбика, Владислава Ваната. Из номинальных нападающих – только Роман Яремчук.
Отметим, что матчи сборной Украины запланированы на 7-е (против Канады) и 10-е (против Новой Зеландии) июня.
"Полесье" определило фаворита в списке кандидатов на должность тренера
Как известно, один из лидеров турнирной таблицы УПЛ "Полесье" сейчас находится без главного тренера после увольнения Имада Ашура. Как сообщают инсайдерские источники, в Житомире активно прорабатывают кандидатуры претендентов на вакантную должность и главной является кандидатура Олега Шандрука, который сейчас возглавляет ровенский "Верес".
Марино Пушич опроверг информацию о своем уходе из "Шахтера"
Ранее главный тренер "Шахтера" Марино Пушич написал в соцсети пост, который был похож на прощание. Многие СМИ именно так трактовали это сообщение. Однако сам тренер поспешил развеять недоразумения – он не собирается уходить в отставку. Как заявил Пушич, у него остается действующий контракт с клубом и пока сам клуб не выступит с заявлением – это не изменится. Стоит отметить, что "Шахтер" впервые за долгое время (с 1996-го года) финишировал в УПЛ ниже второго места. Зато "горняки" выиграли Кубок Украины.
Андрей Лунин имеет более выгодные финансовые варианты продолжения карьеры, чем сейчас есть в "Реале"
Продолжается сага с возможным уходом украинского голкипера Андрея Лунина из "Реала". На этот раз источники сообщают о финансовой составляющей, которой "Астон Вилла" и "Галатасарай" хотят мотивировать украинца уйти из "Реала". Отмечается, что в Мадриде Лунину платят меньше, чем предлагают "Астон Вилла" и "Галатасарай". Также отметим, что Хаби Алонсо, который вскоре возглавит"«сливочных", не поддерживает идею ухода Андрея Лунина.
Два украинских клуба претендуют на Руслана Ротаня. "Шахтера" среди них нет
"Александрия" сенсационно завоевала серебро УПЛ 2024/25, а главным творцом этого успеха называют тренера Руслана Ротаня. Поскольку у тренера летом заканчивается контракт с клубом, постоянно ходят слухи о его возможном уходе. Сейчас главными претендентами на Руслана Ротаня являются "Полесье" и "Металлист 1925". Вариант с харьковчанами осложняется тем, что команда еще не гарантировала себе выход в УПЛ, а в Первой лиге Ротань не будет работать.
"Барселона" и Ханси Флик ведут переговоры о новом контракте
Действующее соглашение между каталонским клубом и немецким наставником заканчивается летом, но "Барселона" близка к пролонгации контракта с Ханси Фликом. Ожидается, что на этой неделе стороны выступят с заявлением и объявят о подписании документов, которые оставят немца на текущей должности до июля 2027-го года. Напомним, что в этом сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
"Ливерпуль" проиграл "Брайтону"
В матче 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" уже в статусе чемпиона страны пожаловал в гости к "Брайтону". Матч оказался результативным – на двоих команды оформили пять голов. "Ливерпуль" в этой перестрелке проиграл со счетом 2:3.
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