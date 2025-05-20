Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая

UA-Футбол собрал для читателей главные новости за понедельник, 19-е мая

В июне сборная Украины примет участие в товарищеском турнире за океаном. Планируются матчи против Канады и Новой Зеландии. Тренер удивил тем, что не вызвал Андрея Ярмоленко, Артема Довбика, Владислава Ваната. Из номинальных нападающих – только Роман Яремчук.

Отметим, что матчи сборной Украины запланированы на 7-е (против Канады) и 10-е (против Новой Зеландии) июня.

Как известно, один из лидеров турнирной таблицы УПЛ "Полесье" сейчас находится без главного тренера после увольнения Имада Ашура. Как сообщают инсайдерские источники, в Житомире активно прорабатывают кандидатуры претендентов на вакантную должность и главной является кандидатура Олега Шандрука, который сейчас возглавляет ровенский "Верес".

Ранее главный тренер "Шахтера" Марино Пушич написал в соцсети пост, который был похож на прощание. Многие СМИ именно так трактовали это сообщение. Однако сам тренер поспешил развеять недоразумения – он не собирается уходить в отставку. Как заявил Пушич, у него остается действующий контракт с клубом и пока сам клуб не выступит с заявлением – это не изменится. Стоит отметить, что "Шахтер" впервые за долгое время (с 1996-го года) финишировал в УПЛ ниже второго места. Зато "горняки" выиграли Кубок Украины.

Продолжается сага с возможным уходом украинского голкипера Андрея Лунина из "Реала". На этот раз источники сообщают о финансовой составляющей, которой "Астон Вилла" и "Галатасарай" хотят мотивировать украинца уйти из "Реала". Отмечается, что в Мадриде Лунину платят меньше, чем предлагают "Астон Вилла" и "Галатасарай". Также отметим, что Хаби Алонсо, который вскоре возглавит"«сливочных", не поддерживает идею ухода Андрея Лунина.

"Александрия" сенсационно завоевала серебро УПЛ 2024/25, а главным творцом этого успеха называют тренера Руслана Ротаня. Поскольку у тренера летом заканчивается контракт с клубом, постоянно ходят слухи о его возможном уходе. Сейчас главными претендентами на Руслана Ротаня являются "Полесье" и "Металлист 1925". Вариант с харьковчанами осложняется тем, что команда еще не гарантировала себе выход в УПЛ, а в Первой лиге Ротань не будет работать.

Действующее соглашение между каталонским клубом и немецким наставником заканчивается летом, но "Барселона" близка к пролонгации контракта с Ханси Фликом. Ожидается, что на этой неделе стороны выступят с заявлением и объявят о подписании документов, которые оставят немца на текущей должности до июля 2027-го года. Напомним, что в этом сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

В матче 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" уже в статусе чемпиона страны пожаловал в гости к "Брайтону". Матч оказался результативным – на двоих команды оформили пять голов. "Ливерпуль" в этой перестрелке проиграл со счетом 2:3.