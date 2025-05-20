Выигрывал чемпионат мира и Европы. Испанский голкипер завершил карьеру в 42 года

42-летний голкипер "Комо" Пепе Рейна сообщил о завершении карьеры.

"Закончилась прекрасная карьера. Я решил уйти в январе прошлого года. Поговорил с женой, и мы приняли решение вместе", - сказал он в эфире Movistar.

В течение карьеры Рейна защищал цвета "Барселоны", воспитанником которой он является, "Вильярреала", "Ливерпуля", "Наполи", "Баварии", "Милана", "Астон Виллы" и "Лацио".

В составе сборной Испании Пепе дважды становился обладателем чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионата мира (2010).