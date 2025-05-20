Выигрывал чемпионат мира и Европы. Испанский голкипер завершил карьеру в 42 года
Отличный и долгий путь
Getty Images/Global Images Ukraine
42-летний голкипер "Комо" Пепе Рейна сообщил о завершении карьеры.
"Закончилась прекрасная карьера. Я решил уйти в январе прошлого года. Поговорил с женой, и мы приняли решение вместе", - сказал он в эфире Movistar.
В течение карьеры Рейна защищал цвета "Барселоны", воспитанником которой он является, "Вильярреала", "Ливерпуля", "Наполи", "Баварии", "Милана", "Астон Виллы" и "Лацио".
В составе сборной Испании Пепе дважды становился обладателем чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионата мира (2010).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Pepe Reina anuncia su retirada ????https://t.co/u6svjpPUXx pic.twitter.com/F33eN0JIH0— MARCA (@marca) May 19, 2025
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Экс-защитник Динамо вернулся к работе в клубе
- Победитель АПЛ и Лиги чемпионов возглавит Рому, – La Stampa
- Динамо стало чемпионом Украины, Шахтер – третий, вылет Черноморца, матчи Лунина и Крапивцова. Главные новости за 18 мая
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000