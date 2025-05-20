Опытный вратарь завершил карьеру в европейской сборной
Решение принято
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Голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи объявил о завершении карьеру в сборной Венгрии.
"Закончилась замечательная глава, завершилось незабываемое путешествие. Я прощаюсь со сборной Венгрии с благодарностью и гордостью в сердце.
Более десяти лет, 58 матчей, столько воспоминаний, борьбы и радости. В этой футболке сбылась моя детская мечта, и каждый момент останется в памяти навечно.
Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, моей семье и вам, болельщикам, - ваша поддержка значит больше, чем что-либо еще", - написал Гулачи в Instagram.
На счету 35-летнего Гулачи 58 матчей за национальную команду, в которых он пропустил 78 голов и 19 раз "отстоял на ноль".
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