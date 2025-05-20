Опытный вратарь завершил карьеру в европейской сборной

Голкипер "Лейпцига" Петер Гулачи объявил о завершении карьеру в сборной Венгрии.

"Закончилась замечательная глава, завершилось незабываемое путешествие. Я прощаюсь со сборной Венгрии с благодарностью и гордостью в сердце.

Более десяти лет, 58 матчей, столько воспоминаний, борьбы и радости. В этой футболке сбылась моя детская мечта, и каждый момент останется в памяти навечно.

Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, моей семье и вам, болельщикам, - ваша поддержка значит больше, чем что-либо еще", - написал Гулачи в Instagram.