Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать контракт с тренером итальянского гранда
Но у специалиста другие приоритеты
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Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "Аль-Хиляль" предпринял попытку переманить Симоне Индзаги из "Интера", предложив ему выгодный контракт, однако тренер, по сообщениям, склоняется к отказу, ведь стремится продолжить работу на "Сан-Сиро".
Президент "Аль-Хиляля" Саад Бин Нафель был уверен, что приблизился к тому, чтобы убедить Индзаги покинуть "Интер" после завершения сезона, ведь тренеру предлагали зарплату в размере 20 миллионов евро в год, а его представитель должен был в ближайшее время отправиться в Эр-Рияд для обсуждения условий.
Однако, по последним данным, наставник "нерадзурри" не намерен принимать это предложение, ведь он полностью сосредоточен на завершении сезона и надеется остаться в "Интере" и в дальнейшем. Индзаги не хочет, чтобы любые посторонние переговоры отвлекали команду перед последним туром Серии А и, особенно, финалом Лиги чемпионов.
Именно по этой причине он также отложил обсуждение нового контракта с "Интером" до завершения сезона.
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