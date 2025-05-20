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Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать контракт с тренером итальянского гранда

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Но у специалиста другие приоритеты 

Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать контракт с тренером итальянского гранда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "Аль-Хиляль" предпринял попытку переманить Симоне Индзаги из "Интера", предложив ему выгодный контракт, однако тренер, по сообщениям, склоняется к отказу, ведь стремится продолжить работу на "Сан-Сиро".

Президент "Аль-Хиляля" Саад Бин Нафель был уверен, что приблизился к тому, чтобы убедить Индзаги покинуть "Интер" после завершения сезона, ведь тренеру предлагали зарплату в размере 20 миллионов евро в год, а его представитель должен был в ближайшее время отправиться в Эр-Рияд для обсуждения условий.

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Однако, по последним данным, наставник "нерадзурри" не намерен принимать это предложение, ведь он полностью сосредоточен на завершении сезона и надеется остаться в "Интере" и в дальнейшем. Индзаги не хочет, чтобы любые посторонние переговоры отвлекали команду перед последним туром Серии А и, особенно, финалом Лиги чемпионов.

Именно по этой причине он также отложил обсуждение нового контракта с "Интером" до завершения сезона.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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