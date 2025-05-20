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Сразу после победы в чемпионате. Успешный клуб в женском футболе совершил ребрединг

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Сразу после победы в чемпионате. Успешный клуб в женском футболе совершил ребрединг

Фото - The Athletic

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Успешный клуб в женском футболе совершил ребрединг.

Женский "Лион" теперь будет иметь отдельный бренд от мужской основной команды и называться "ОЛ Лионс". Об этом сообщила президент клуба Мишель Канг. Команда показала новый логотип.

Также клуб построит специализированный тренировочный центр, предназначенный специально для спортсменок, который, по словам Канг, установит новый мировой стандарт. Со следующего сезона команда также начнёт проводить свои матчи на стадионе "Группама".

"Дело не только в смене названия и некоторых графических изменениях. Это действительно переосмысление того, что возможно в женском футболе", - заявила президент.

В новом названии клуба есть уникальность: хотя "lionne" по-французски означает "львица", Канг объяснила, что команда выбрала написание с буквой "y", чтобы подчеркнуть связь команды с городом Лион.

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К слову, женский "Лион" выиграл свой 18-й титул Чемпиона Франции за 19 лет.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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