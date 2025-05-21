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В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо

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Ужасная новость

В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На 32-м году жизни ушел из жизни полузащитник "Маккаби" Хайфа и сборной Израиля Гади Кинда.

Известно, что долгое время Гади боролся с тяжелой болезнью. У него остались жена и двое детей.

Гади родился Адис-Абебе в семье эфиопских евреев. В Израиль они переехали, когда будущему футболисту было три года.

Напомним, что за "Маккаби Хайфа" на правах аренды сейчас выступает украинец Александр Сирота, который принадлежит киевскому "Динамо".

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