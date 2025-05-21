В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо
Ужасная новость
Getty Images/Global Images Ukraine
На 32-м году жизни ушел из жизни полузащитник "Маккаби" Хайфа и сборной Израиля Гади Кинда.
Известно, что долгое время Гади боролся с тяжелой болезнью. У него остались жена и двое детей.
Гади родился Адис-Абебе в семье эфиопских евреев. В Израиль они переехали, когда будущему футболисту было три года.
Напомним, что за "Маккаби Хайфа" на правах аренды сейчас выступает украинец Александр Сирота, который принадлежит киевскому "Динамо".
גדי שלנו איננו ????— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) May 20, 2025
מועדון כדורגל מכבי חיפה אבל על מותו של שחקן הקבוצה, גדי רפאל קינדה ז”ל, שהלך לעולמו והוא בן 31. משפחת מכבי חיפה מחבקת את משפחת קינדה ומתפללת שלא תדעו עוד צער.
יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/UpO37UvaRA
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