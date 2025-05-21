В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо

На 32-м году жизни ушел из жизни полузащитник "Маккаби" Хайфа и сборной Израиля Гади Кинда.

Известно, что долгое время Гади боролся с тяжелой болезнью. У него остались жена и двое детей.



Гади родился Адис-Абебе в семье эфиопских евреев. В Израиль они переехали, когда будущему футболисту было три года.

Напомним, что за "Маккаби Хайфа" на правах аренды сейчас выступает украинец Александр Сирота, который принадлежит киевскому "Динамо".