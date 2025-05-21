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Криштиану Роналду приостановил переговоры по новому контракту с Аль-Насром

Общие новости

Продление соглашения под вопросом

Криштиану Роналду приостановил переговоры по новому контракту с Аль-Насром

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, продление контракта Криштиану Роналду с "Аль-Насром" оказалось под вопросом – португальская звезда отложил устную договоренность, которая еще несколько недель назад выглядела почти подписанной.

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Источники, которые близки к ситуации, рассказывают, что Роналду и "Аль-Наср" достигли устного соглашения о продлении сотрудничества до 2026 года. Соглашение предусматривало бы фантастическую зарплату в 200 миллионов евро за сезон и идеально вписывалось в планы форварда сыграть на следующем Чемпионате мира. Однако все изменилось после болезненного вылета "Аль-Насра" из азиатской Лиги чемпионов от японского "Кавасаки Фронтале".

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Поражение вызвало шок в клубе и породило новые сомнения относительно его ближайшего будущего. После этого Роналду попросил отложить подписание контракта. Причина – разочарование из-за отсутствия прогресса и сомнения относительно спортивного проекта клуба. Звездный форвард больше не уверен в перспективах "Аль-Насра", хотя официальное предложение осталось в силе. Роналду требует четких гарантий относительно амбиций клуба. В свои 40 лет Роналду не намерен мириться с посредственностью – он хочет быть частью команды, способной бороться за титулы как на внутренней арене, так и в Азии.

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Добавим, что в этом сезоне на счету Роналду 33 гола и 4 ассиста в 39 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Judаs (Київ)
21.05.2025 в 13:54
А міг би як Мессі стригти бабло і за спортивні цілі не перейматись
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Комментарии 1
Judаs (Київ)
21.05.2025 в 13:54
А міг би як Мессі стригти бабло і за спортивні цілі не перейматись
Ответить
0
0

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