Хозяева Евро-2028 не получат прямые путевки в финальный раунд соревнований
Руководящий орган европейского футбола обнародовал изменения в регламенте турнира
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Сегодня, в среду 21-го мая, во время встречи исполнительного комитета УЕФА в Бильбао накануне финала Лиги Европы было принято несколько важных решений. В частности, были обнародованы изменения в системе квалификации к Евро-2028.
На официальном сайте УЕФА говорится о том, что будет сформировано 12 квалификационных групп из 4 или 5 команд, однако Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс, которые являются хозяевами Евро-2028, также примут участие в отборе. В итоге 12 победителей групп и 8 лучших команд, занявших второе место, выйдут на чемпионат Европы напрямую.
Еще две путевки в финальную стадию Евро-2028 будут зарезервированы для двух стран-хозяев с лучшим рейтингом, которые не квалифицируются на турнир по вышеприведенному принципу. Остальные места будут распределены путем плей-офф Лиги наций в сезоне 2026/27. Всего в финальном раунде соревнований сыграют 24 команды.
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Заметим, что УЕФА опубликует расписание квалификации к Евро-2028 осенью 2025 года. Регламент турнира со всеми остальными деталями будет опубликован позже.
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