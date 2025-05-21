Есть вариант с бывшим тренером. Вице-чемпион Шотландии ищет нового наставника
У него с клубом всё получалось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-чемпион Шотландии ищет нового тренера.
"Рейнджерс" составил шорт-лист из кандидатов на должность главного тренера клуба. В него входят Стивен Джеррард, который уже тренировал клуб, и помощник тренера "Реала" Давид Анчелотти.
Также клуб рассматривает назначение Рассела Мартина (бывший тренер "МК Донс"), Дэнни Ролл, Роб Эдвардс (бывший наставник "Лутон Тауна") и Гари О’Нил (бывший тренер "Борнмута" и "Вулверхэмптона").
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Стивен Джеррард работал в "Рейнджерсе" с июля 2018 года по ноябрь 2021 года. В сезоне 2020/21 клуб стал Чемпионом Шотландии, впервые с сезона 2010/11.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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