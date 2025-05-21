Есть вариант с бывшим тренером. Вице-чемпион Шотландии ищет нового наставника

Вице-чемпион Шотландии ищет нового тренера.

"Рейнджерс" составил шорт-лист из кандидатов на должность главного тренера клуба. В него входят Стивен Джеррард, который уже тренировал клуб, и помощник тренера "Реала" Давид Анчелотти.

Также клуб рассматривает назначение Рассела Мартина (бывший тренер "МК Донс"), Дэнни Ролл, Роб Эдвардс (бывший наставник "Лутон Тауна") и Гари О’Нил (бывший тренер "Борнмута" и "Вулверхэмптона").

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Стивен Джеррард работал в "Рейнджерсе" с июля 2018 года по ноябрь 2021 года. В сезоне 2020/21 клуб стал Чемпионом Шотландии, впервые с сезона 2010/11.