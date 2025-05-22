Наставник сборной Канады высказался о следующем шаге в карьере лидера команды
Должен перейти туда, где получит игровое время
Фото: Канада
Поскольку время Джонатана Дэвида в "Лилле" подходит к концу, его ждет важный выбор относительно следующего клуба. После пяти лет в Лиге 1, канадский форвард, чей контракт с "Лиллем" подходит к концу, оказался в поле зрения нескольких топ-клубов Европы.
Выступая на пресс-конференции главный тренер сборной Канады Джесси Марш рассказал, что уже общался с агентом игрока и хочет, чтобы Дэвид присоединился к клубу, где будет иметь достаточно игровой практики.
"Я говорил с его агентом во вторник и еще пообщаюсь с Джонатаном. У него неделя отпуска – заслуженного, учитывая количество матчей и уровень его игры.
Зная Джонни, он захочет играть. Он захочет быть в лучшем клубе, бороться за трофеи в Европе, но также постоянно выходить на поле. Это самое важное. Было бы не хорошо, если бы он просто сидел на скамейке без игровых минут, необходимых для поддержания формы. Особенно учитывая Чемпионат мира через год. Я доверяю ему и его команде и уверен, что они примут правильное решение", – сказал Марш.
Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвида 25 голов и 12 ассистов в 49 матчах за "Лилль" во всех турнирах.
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