Лучший бомбардир "Милана" не вызван в сборную на предстоящие матчи.

В четверг 22 мая тренер сборной Маурисио Почеттино объявит состав сборной США для участия в матчах Золотого Кубка КОНКАКАФ этим летом.

Сообщается, что Кристиана Пулишича не будет в заявке. Также вне заявки оказался и его одноклубник – полузащитник Юнус Муса.

Источники называют причину – тяжёлые сезоны. Футболисту решили дать отдых.

"Пулишич устал после двух напряжённых европейских сезонов и международных игр. В результате он не будет участвовать в региональном чемпионате, который проводится раз в два года", - сообщили источники, добавив, что это решение было принято с учётом его здоровья на важнейшем чемпионате мира по футболу 2026 года.

К слову, в ноябре 2024-го года Пулишич отпраздновал свой гол танцем Трампа в матче против Ямайки.

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В Золотом Кубке сборная США сыграет против Трининады и Тобаго, Саудовской Аравии и Гаити.