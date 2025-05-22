Два пенальти Роналду и гол Дурана. Аль-Наср - Аль-Халидж 2:0. Видео голов и обзор матча

"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Халиджем" в рамках предпоследнего тура саудовской Про-лиги сезона 2024/25.

Счет в матче с передачи Садио Мане открыл Джон Дуран, а Криштиану Роналду на последних минутах забил второй гол (935-й в карьере) своей команды с пенальти.

Стоит отметить, что при счете 0:0 Роналду одиннадцатиметровый не реализовал.

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Чемпионат Саудовской Аравии. 33-й тур.

"Аль-Наср" – "Аль-Халидж" – 2:0

Голы: Дуран, 75, Роналду, 90+7 (пен.)

Нереализованный пенальти: Роналду, 66