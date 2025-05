Соперник сборной Украины. Канада представила свою заявку на турнир Canadian Shield

Канада представила свою заявку на турнир Canadian Shield.

В сборную вызвано 23 футболиста.

Вратари: Максим Крепо ("Портленд Тимберс"), Дэйн Сент-Клер ("Миннесота Юнайтед");

Защитники: Сэм Адекугбе ("Ванкувер Уайткэпс"), Зорхан Бассонг ("Спортинг Канзас Сити"), Дерек Корнелиус ("Марсель"), Люк де Фужероль ("Фулхэм"), Джейми Найт-Лебель ("Крю Александра"), Ричи Лариеа ("Торонто") и Джоэль Уотерман ("Монреаль").

Полузащитники: Али Ахмед ("Ванкувер Уайткэпс"), Тайон Бьюкенен ("Вильярреал"), Матье Шоньер ("Грассхоппер Цюрих"), Стивен Эустакио ("Порту"), Исмаэль Коне ("Ренн"), Джейден Нельсон ("Ванкувер Уайткэпс"), Натан Салиба ("Монреаль"), Джейкоб Шаффельбург ("Нашвилл СК") и Нико Сигур ("Хайдук Сплит").

Нападающие: Джонатан Давид ("Лилль"), Промис Давид (Юнион Сент-Жиллуа), Даниэль Джеббисон ("Борнмут"), Кайл Ларин ("Мальорка") и Тани Олувасейи из ("Миннесота Юнайтед").

CANMNT Squad announced for The Canadian Shield Tournament in Toronto ????????????️



The 23 players who will represent Canada in the inaugural Canadian Shield Tournament at BMO Field this summer ⬇️



Canada is set to take on Ukraine on Saturday 7 June and Côte D’Ivoire on Tuesday 10 June. pic.twitter.com/k5qCgOjOi5