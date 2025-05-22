Курьез на Чемпионате мира по мини-футболу: вместо гимна Таиланда прозвучал гимн Украины
Инцидент произошел перед матчем Таиланд - Черногория
Kyivstar TV
На Чемпионате мира 2025 по мини-футболу произошел необычный инцидент перед матчем группового этапа между сборными Таиланда и Черногории (1:1).
Во время официальной церемонии перед началом игры организаторы допустили ошибку и вместо гимна Таиланда включили гимн Украины.
Стоит отметить, что игроки сборной Таиланда не проявили никакой заметной реакции на этот инцидент. Они оставались спокойными и сдержанными в течение исполнения мелодии.
May 22, 2025
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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