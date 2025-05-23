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Клуб из Саудовской Аравии ведет переговоры со звездным нападающим по поводу трансфера

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Хочет определиться со своим будущим

Клуб из Саудовской Аравии ведет переговоры со звездным нападающим по поводу трансфера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Виктор Осимхен, который принадлежит "Наполи", но проводит сезон в аренде в "Галатасарае", вступил в переговоры с клубом Саудовской Про-лиги "Аль-Хиляль", сообщает Foot Mercato.

По сообщениям, нигерийский форвард входил в список потенциальных подписаний для усиления атаки "Манчестер Юнайтед". Впрочем, как утверждает Foot Mercato, Осимхен до сих пор не получал ни одного запроса от руководства "красных дьяволов". Сам игрок, по информации источника, хочет как можно скорее определиться со своим будущим, поскольку уже заявил, что не планирует возвращаться в "Наполи".

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"Аль-Хиляль" хочет воспользоваться этой ситуацией и заманить нападающего к себе. Саудовский клуб из Эр-Рияда сделал ему очень выгодное финансовое предложение, поэтому переговоры между сторонами уже продолжаются и, по сообщениям, активно продвигаются.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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