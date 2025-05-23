Лионель Месси выбрал любимый гол за всю свою карьеру

От сольных проходов до мощных ударов с левой и ювелирных штрафных – восьмикратный обладатель "Золотого мяча" оставил след в футбольном фольклоре. Когда речь заходит о лучших голах Месси, первыми вспоминаются его шедевры в ворота "Баварии", "Атлетика" и "Хетафе", но сам 37-летний нападающий предпочитает другой момент.

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В рамках благотворительной кампании "Интер Майами" под названием "Гол в жизни", Месси вспомнил мяч, который ему особенно дорог. И речь о решающем голе головой в финале Лиги чемпионов 2009 года против "Манчестер Юнайтед".

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



El Gol de Roma. Una obra maestra de una carrera… pic.twitter.com/uRJxB3YRUh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 22, 2025

"Я забил много голов, которые были, возможно, красивее или ценнее с точки зрения важности, но тот удар головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым", – сказал Месси.

Добавим, что за свою карьеру, которая еще продолжается, Месси забил 860 голов.