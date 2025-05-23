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Лионель Месси выбрал любимый гол за всю свою карьеру

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Довольно неожиданный выбор

Лионель Месси выбрал любимый гол за всю свою карьеру

Фото - www.intermiamicf.com

Новина українською

От сольных проходов до мощных ударов с левой и ювелирных штрафных – восьмикратный обладатель "Золотого мяча" оставил след в футбольном фольклоре. Когда речь заходит о лучших голах Месси, первыми вспоминаются его шедевры в ворота "Баварии", "Атлетика" и "Хетафе", но сам 37-летний нападающий предпочитает другой момент.

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В рамках благотворительной кампании "Интер Майами" под названием "Гол в жизни", Месси вспомнил мяч, который ему особенно дорог. И речь о решающем голе головой в финале Лиги чемпионов 2009 года против "Манчестер Юнайтед".

"Я забил много голов, которые были, возможно, красивее или ценнее с точки зрения важности, но тот удар головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым", – сказал Месси.

Добавим, что за свою карьеру, которая еще продолжается, Месси забил 860 голов.

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Источник:
Inter Miami CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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