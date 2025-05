Лионель Месси выбрал любимый гол за всю свою карьеру

От сольных проходов до мощных ударов с левой и ювелирных штрафных – восьмикратный обладатель "Золотого мяча" оставил след в футбольном фольклоре. Когда речь заходит о лучших голах Месси, первыми вспоминаются его шедевры в ворота "Баварии", "Атлетика" и "Хетафе", но сам 37-летний нападающий предпочитает другой момент.

В рамках благотворительной кампании "Интер Майами" под названием "Гол в жизни", Месси вспомнил мяч, который ему особенно дорог. И речь о решающем голе головой в финале Лиги чемпионов 2009 года против "Манчестер Юнайтед".

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



El Gol de Roma. Una obra maestra de una carrera… pic.twitter.com/uRJxB3YRUh