Ливерпуль увеличил свои шансы на подписание звезды Байера

"Ливерпуль" увеличил свои шансы на подписание полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца. Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в "Баварии", которая интересуется немецким футболистом, пока считают, что в случае ухода Виртца из "Байера" этим летом именно "Ливерпуль" имеет все шансы стать новым клубом футболиста.

Хотя "Ливерпуль" и вышел в фавориты, клубам все еще нужно будет согласовать соглашение.