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Ливерпуль увеличил свои шансы на подписание звезды Байера

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Но клубам все еще нужно будет согласовать сделку

Ливерпуль увеличил свои шансы на подписание звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" увеличил свои шансы на подписание полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца. Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в "Баварии", которая интересуется немецким футболистом, пока считают, что в случае ухода Виртца из "Байера" этим летом именно "Ливерпуль" имеет все шансы стать новым клубом футболиста.

Хотя "Ливерпуль" и вышел в фавориты, клубам все еще нужно будет согласовать соглашение.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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