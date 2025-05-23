Ливерпуль увеличил свои шансы на подписание звезды Байера
Но клубам все еще нужно будет согласовать сделку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" увеличил свои шансы на подписание полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца. Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.
По информации источника, в "Баварии", которая интересуется немецким футболистом, пока считают, что в случае ухода Виртца из "Байера" этим летом именно "Ливерпуль" имеет все шансы стать новым клубом футболиста.
Хотя "Ливерпуль" и вышел в фавориты, клубам все еще нужно будет согласовать соглашение.
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