Арсенал или Барселона? Определились победительницы женской Лиги чемпионов
Один гол решил все
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В финальном матче женской Лиги чемпионов "Арсенал" играл против "Барселоны". Победу одержали "канониры" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стала шведская нападающая Стена Блакстениус. Этот мяч стал для нее вторым в 15 поединках текущей ЛЧ.
"Барселона" в пятый раз подряд играла в финале женской Лиги чемпионов. За этот период она потерпела второе поражение.
"Арсенал" впервые в своей истории завоевал этот трофей.
Добавим, что "канониры" в женском чемпионате Англии в этом сезоне финишировали на втором месте. "Барселона" же в шестой раз подряд победила в испанском первенстве.
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