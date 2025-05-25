Месси суперголом помог спастись от поражения. Интер Майами едва вырвал ничью в матче против Филадельфии – ВИДЕО
Безвыигрышная серия "геронов" продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Филадельфия Юнион" дома принимала "Интер Майами".
На перерыв команды ушли с преимуществом хозяев в два мяча. На 60 минуте "Интер" один гол отыграл, но на 73 минуте разрыв в счете снова увеличился (3:1).
В игру вступил Месси, который на 87-й минуте отквитал один гол. А потом и джокер Сеговия – он в компенсированное ко второму тайму время вырвал ничью для своей команды.
"Интер" Майами не побеждает в MLS уже четыре матча. Сейчас команда идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференций.
"Филадельфия Юнион" – "Интер Майами" 3:3
Голы: Салливан 7, Барибо 44, 73 – Альенде 60, Месси 87, Сеговия 90+5
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