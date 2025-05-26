Анчелотти объявил заявку сборной Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2026
Заявка команды на ближайшие матчи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти огласил список игроков, вызванных на матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года.
Вратари: Алиссон, Бенту, Уго Соуза.
Защитники: Алекс Сандро, Алессандро, Бералдо, Карлос Аугусто, Данило, Лео Ортис, Вандерсон, Уэсли, Маркиньос.
Полузащитники: Андреас Перейра, Андрей Сантос, Бруно Гимараэс, Каземиро, Эдерсон, Жерсон.
Нападающие: Антони, Эставао, Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус Жуниор.
Напомним, что сборная Бразилии проведет два матча: 6 и 11 июня против Эквадора и Парагвая соответственно.
Читайте такжеВстретили с почётом. Карло Анчелотти уже прибыл в Бразилию
Популярное сейчас
- Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой