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Анчелотти объявил заявку сборной Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2026

Общие новости

Заявка команды на ближайшие матчи

Анчелотти объявил заявку сборной Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти огласил список игроков, вызванных на матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

Вратари: Алиссон, Бенту, Уго Соуза.

Защитники: Алекс Сандро, Алессандро, Бералдо, Карлос Аугусто, Данило, Лео Ортис, Вандерсон, Уэсли, Маркиньос.

Полузащитники: Андреас Перейра, Андрей Сантос, Бруно Гимараэс, Каземиро, Эдерсон, Жерсон.

Нападающие: Антони, Эставао, Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус Жуниор.

Напомним, что сборная Бразилии проведет два матча: 6 и 11 июня против Эквадора и Парагвая соответственно.

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Источник:
CBF
Опубликовал: Екатерина Власова
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