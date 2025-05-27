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Глава Федерации футбола Хорватии эффектно вручил Риеке чемпионский кубок

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Развязка сезона заслуживала на шоу

Глава Федерации футбола Хорватии эффектно вручил Риеке чемпионский кубок

Фото - Croatian Football

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В последнем туре хорватского первенства "Риека" дома обыграла "Белупо" (2:0) и сохранила первую строчку в таблице. Команда набрала одинаковое количество очков со столичным "Динамо", но в очных встречах преимущество было на стороне коллектива из одноименного города.

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Родившийся в Риеке глава Федерации футбола страны Мариан Кустич прилетел на вертолете с чемпионским кубком и вручил его победителям соревнования.

Клуб выиграл золотые награды только во второй раз. Впервые это произошло в сезоне 2016/17. У загребского "Динамо" 25 чемпионств, у "Хайдука" – шесть.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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