936-й гол Роналду в карьере и вырванная победа на 90+6 минуте. Аль-Фатех – Аль-Наср 3:2. Видеообзор матча

"Аль-Наср" потерпел поражение от "Аль-Фатеха" в последнем туре саудовской Про-лиги.

На 42-й минуте счет в поединке открыл Криштиану Роналду. Этот гол стал для 40-летнего португальца 936-м в карьере.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До конца тайма "Аль-Фатех" отыгрался, после перерыва подопечные Стефано Пиоли снова вышли вперед благодаря забитому мячу Садио Мане, но затем хозяева поля забили еще дважды.

В конечном итоге благодаря осечке конкурента "Аль-Наср" закончил сезон на третьем месте в таблице.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.

"Аль-Фатех" – "Аль-Наср" 3:2

Голи: Варгас, 45+4, Батна, 81, Мачадо, 90+6 – Роналду, 42, Мане, 75