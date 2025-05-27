936-й гол Роналду в карьере и вырванная победа на 90+6 минуте. Аль-Фатех – Аль-Наср 3:2. Видеообзор матча
Драматичная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" потерпел поражение от "Аль-Фатеха" в последнем туре саудовской Про-лиги.
На 42-й минуте счет в поединке открыл Криштиану Роналду. Этот гол стал для 40-летнего португальца 936-м в карьере.
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До конца тайма "Аль-Фатех" отыгрался, после перерыва подопечные Стефано Пиоли снова вышли вперед благодаря забитому мячу Садио Мане, но затем хозяева поля забили еще дважды.
В конечном итоге благодаря осечке конкурента "Аль-Наср" закончил сезон на третьем месте в таблице.
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.
"Аль-Фатех" – "Аль-Наср" 3:2
Голи: Варгас, 45+4, Батна, 81, Мачадо, 90+6 – Роналду, 42, Мане, 75
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