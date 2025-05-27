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"Эта глава закончена". Роналду намекнул на смену клубной прописки

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"Эта глава закончена". Роналду намекнул на смену клубной прописки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду разместил загадочный пост на своей странице в Instagram.

"Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем", – говорится в сообщении 40-летнего португальца.

Трудовое соглашение Роналду с "Аль-Насром" заканчивается в конце следующего месяца. По итогам ушедшего сезона Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 25 голами в активе.

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