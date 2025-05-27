"Эта глава закончена". Роналду намекнул на смену клубной прописки
Отправится за новым вызовом?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду разместил загадочный пост на своей странице в Instagram.
"Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем", – говорится в сообщении 40-летнего португальца.
Трудовое соглашение Роналду с "Аль-Насром" заканчивается в конце следующего месяца. По итогам ушедшего сезона Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 25 голами в активе.
Читайте также936-й гол Роналду в карьере и вырванная победа на 90+6 минуте. Аль-Фатех – Аль-Наср 3:2. Видеообзор матча
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