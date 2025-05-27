Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара в национальную команду

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти недавно объявил состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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Среди отсутствующих в списке есть Неймар, который сейчас выступает за "Сантос". Итальянский специалист объяснил свое решение и сообщил, что уже пообщался с игроком.