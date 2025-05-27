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Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара в национальную команду

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Я поговорил с ним, чтобы объяснить это решение... (с)

Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара в национальную команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти недавно объявил состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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Среди отсутствующих в списке есть Неймар, который сейчас выступает за "Сантос". Итальянский специалист объяснил свое решение и сообщил, что уже пообщался с игроком.

"Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я поговорил с ним, чтобы объяснить это решение о вызове. Он согласен с нами", - сказал Анчелотти.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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