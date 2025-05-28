Продолжение сезонной традиции? Манчестер Юнайтед проиграл первый контрольный матч против сборной Азии

"Манчестер Юнайтед" проиграл первый контрольный матч против сборной Азии.

Английский клуб вышел основным составом. Первый тайм закончился без голов, а во втором тайме Аморим полностью поменял футболистов.

Сборная Азии последовала примеру и оставила только одного игрока, который вышел с первых минут.

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В середине второго тайма номинальные хозяева открыли счёт. Гол забил нападающий сборной Мьянмы Маунг Лвин. Английский клуб не смог отыграться и уступил в первом контрольном матче.

Следующую контрольную встречу «Манчестер Юнайтед» сыграет против сборной Гонконга.

Контрольный матч

Сборная Азии – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Лвин (70)

Сборная Азии: Хаммай (Хазик, 82) – Делбридж, Хан (Мань, 64), Агуналдо (Фанди, 46 – Рудианто, 68) – Ламберт (Азми. 46 – Малик, 82), Агуэро (Девис, 54), Ресс (Дук, 46), Адамсон (Раоп, 39 – Ван Ви, 64) – Дукули (Сегечич, 46), Нгуен (Педру, 46 – Канистрибампен, 82) – Кулибали (Бунконг, 39 – Лвин, 54).