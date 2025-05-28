Продолжение сезонной традиции? Манчестер Юнайтед проиграл первый контрольный матч против сборной Азии
Сигнал для Аморима?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" проиграл первый контрольный матч против сборной Азии.
Английский клуб вышел основным составом. Первый тайм закончился без голов, а во втором тайме Аморим полностью поменял футболистов.
Сборная Азии последовала примеру и оставила только одного игрока, который вышел с первых минут.
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В середине второго тайма номинальные хозяева открыли счёт. Гол забил нападающий сборной Мьянмы Маунг Лвин. Английский клуб не смог отыграться и уступил в первом контрольном матче.
Следующую контрольную встречу «Манчестер Юнайтед» сыграет против сборной Гонконга.
Контрольный матч
Сборная Азии – Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Лвин (70)
- Сборная Азии: Хаммай (Хазик, 82) – Делбридж, Хан (Мань, 64), Агуналдо (Фанди, 46 – Рудианто, 68) – Ламберт (Азми. 46 – Малик, 82), Агуэро (Девис, 54), Ресс (Дук, 46), Адамсон (Раоп, 39 – Ван Ви, 64) – Дукули (Сегечич, 46), Нгуен (Педру, 46 – Канистрибампен, 82) – Кулибали (Бунконг, 39 – Лвин, 54).
- Манчестер Юнайтед: Онана (Гитон, 46) – Мунро (Фредриксон, 46), Магуайр (Армер, 32 – Куконки, 46), Хевен (Эванс, 46) – Далот (Камасон, 32 – Диалло, 46), Угарте (Флетчер, 46 – Твейтс, 67), Каземиро (Коне, 32 – Кольер, 46), Доргу (Амасс, 46) – Мейну (Фернандеш, 46), Мурхаус (Ласей, 32 – Гарначо, 46) – Хейлунн (Оби, 46).
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