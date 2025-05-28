  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Продолжение сезонной традиции? Манчестер Юнайтед проиграл первый контрольный матч против сборной Азии

Общие новости

Сигнал для Аморима?

Продолжение сезонной традиции? Манчестер Юнайтед проиграл первый контрольный матч против сборной Азии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проиграл первый контрольный матч против сборной Азии.

Английский клуб вышел основным составом. Первый тайм закончился без голов, а во втором тайме Аморим полностью поменял футболистов.

Сборная Азии последовала примеру и оставила только одного игрока, который вышел с первых минут.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В середине второго тайма номинальные хозяева открыли счёт. Гол забил нападающий сборной Мьянмы Маунг Лвин. Английский клуб не смог отыграться и уступил в первом контрольном матче.

Следующую контрольную встречу «Манчестер Юнайтед» сыграет против сборной Гонконга.

Контрольный матч

Сборная Азии – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Лвин (70)

  • Сборная Азии: Хаммай (Хазик, 82) – Делбридж, Хан (Мань, 64), Агуналдо (Фанди, 46 – Рудианто, 68) – Ламберт (Азми. 46 – Малик, 82), Агуэро (Девис, 54), Ресс (Дук, 46), Адамсон (Раоп, 39 – Ван Ви, 64) – Дукули (Сегечич, 46), Нгуен (Педру, 46 – Канистрибампен, 82) – Кулибали (Бунконг, 39 – Лвин, 54).

  • Манчестер Юнайтед: Онана (Гитон, 46) – Мунро (Фредриксон, 46), Магуайр (Армер, 32 – Куконки, 46), Хевен (Эванс, 46) – Далот (Камасон, 32 – Диалло, 46), Угарте (Флетчер, 46 – Твейтс, 67), Каземиро (Коне, 32 – Кольер, 46), Доргу (Амасс, 46) – Мейну (Фернандеш, 46), Мурхаус (Ласей, 32 – Гарначо, 46) – Хейлунн (Оби, 46).
По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб
yellow-arrow
Экс-игрок Арсенала и сборной Мексики завершил карьеру
yellow-arrow
Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара в национальную команду
Контрольный матч Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости