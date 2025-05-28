Анчелотти: Сборная Бразилии будет играть как Реал Мадрид
Карло заявил, что его сборная будет играть в стиле прошлогоднего Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своим видением стиля игры команды под его руководством.
"Моя Бразилия будет играть как "Реал Мадрид", но не как нынешний "Реал", а как прошлогодний "Мадрид" (смеется)», – заявил Анчелотти.
Напомним, что 12 мая Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.
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Источник:Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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