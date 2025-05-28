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Анчелотти: Сборная Бразилии будет играть как Реал Мадрид

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Карло заявил, что его сборная будет играть в стиле прошлогоднего Реала

Анчелотти: Сборная Бразилии будет играть как Реал Мадрид

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своим видением стиля игры команды под его руководством.

"Моя Бразилия будет играть как "Реал Мадрид", но не как нынешний "Реал", а как прошлогодний "Мадрид" (смеется)», – заявил Анчелотти.

Напомним, что 12 мая Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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