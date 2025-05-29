Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 мая.

"Челси" взял свой первый трофей после смены владельцев. Случилось это во Вроцлаве, где команда Энцо Марески совершила камбек против "Бетис". Андалусийцы выиграли первый тайм, но были полностью разбиты во втором.

Руслан Ротань продолжает изучать потенциальные варианты продолжения карьеры. Пока еще наставник "Александрии" на неделе побывал в Баку, где встречался с руководителями "Сабаха". Дальше Ротань проведет встречу с президентом "Полесья".

Согласно нашим источникам, наставник "Руха" Виталий Пономарёв уже попрощался со своими подопечными. Ожидается, что он может перебраться в ЛНЗ. В то время как место Пономарёва во львовском клубе должен занять Иван Федык.

Александр Караваев остается в "Динамо". Ветеран подписал с киевлянами новое соглашение по системе 1+1. В этом сезон у опытного правого фулбека 12 стартов в УПЛ и второй чемпионский титул в карьере.

Амбициозная трансферная кампания "Ливерпуля" продолжается. Вслед за Джереми Фримпонгом "мерсисайдцы" обновят и другой край обороны. Одноклубник Забарного по "Борнмуту" Милош Керкез уже дал добро на переход, теперь дело за переговорами между клубами. Следующий на очереди – Флориан Виртц.

Хосепа Гвардиолу этим летом покинут сразу трое его ассистентов. Карлос Висенс уже возглавил португальскую "Брагу". В то время как Хуанма Лильо и Иньиго Домингес свои контракты не продлили. А истекают они уже в июне.

Маурицио Сарри может вернуться в Рим. "Лацио" недавно покинул Марко Барони после провала финиша сезона. Теперь "орлы" надеются вернуть Сарри, а вместе с ним и Лигу Чемпионов, в которую он выводил клуб. Переговоры идут о 2-летнем контракте на 3 миллиона.