Легендарный экс-нападающий высказался о назначении Карло Анчелотти в сборной Бразилии

Карло Анчелотти покинул "Реал", чтобы возглавить сборную Бразилии, которая стремится прервать более чем 20-летнюю серию без побед на чемпионатах мира. И бывший форвард "селесао" Роналдо признал, что еще несколько лет назад такое назначение казалось бы невозможным, но он считает Анчелотти идеальным кандидатом для того, чтобы привести Бразилию к триумфу на ЧМ-2026.

"Любопытство, ожидание. Возможно, лучший тренер в мире возглавляет величайшую сборную в мире. В мои времена увидеть иностранца на скамье сборной Бразилии было бы немыслимо, но времена изменились – футбол стал еще более глобальным. И Анчелотти – это не просто иностранец... Желаю ему всего наилучшего. Он уже понимает, как сильно его будут любить, но ему понадобится время, чтобы адаптироваться к новой реальности. Цель – Чемпионат мира 2026 года", – сказал Роналдо.

Напомним, что cвой первый матч во главе "селесао" Карло Анчелотти проведет 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.