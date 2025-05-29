Спортивный директор Аль-Насра прокомментировал слухи о возможном уходе Роналду
Надеемся, что он продолжит играть у нас (С)
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор саудовского "Аль-Насра" Фернандо Йерро прокомментировал слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба в конце текущего сезона.
"Присутствие Криштиану - это изначально национальный проект. Он - великий феномен в истории футбола, и помог чемпионату Саудовской Аравии расти. Мы контактируем о продлении контракта и надеемся, что он продолжит играть у нас", - сказал Ерро.
Добавим, что контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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