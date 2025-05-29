ЛАСК одержал уверенную победу над Рапидом в первом матче плей-офф Лиги конференций
Второй матч состоится 1 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
29 мая в первом матче за путевку в Лигу конференций ЛАСК сыграл против ФК "Рапид" (3:1).
Счет был открыт на 5-й минуте поединка, но уже под конец первого тайма "Рапиду" удалось реализовать пенальти.
После перерыва ЛАСК сразу удвоил свое преимущество, а уже на дополнительных минутах окончательно поставил точку в этом поединке.
Добавим, что второй матч "Рапид" - ЛАСК состоится 1 июня в 18:00 по Киеву.
ЛАСК - "Рапид" - 3:1
Голы: Жуль 5', 90+1', Кулибали 66' - Зайдль 26' (П)
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