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ЛАСК одержал уверенную победу над Рапидом в первом матче плей-офф Лиги конференций

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Второй матч состоится 1 июня

ЛАСК одержал уверенную победу над Рапидом в первом матче плей-офф Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

29 мая в первом матче за путевку в Лигу конференций ЛАСК сыграл против ФК "Рапид" (3:1).

Счет был открыт на 5-й минуте поединка, но уже под конец первого тайма "Рапиду" удалось реализовать пенальти.

После перерыва ЛАСК сразу удвоил свое преимущество, а уже на дополнительных минутах окончательно поставил точку в этом поединке.

Добавим, что второй матч "Рапид" - ЛАСК состоится 1 июня в 18:00 по Киеву.

ЛАСК - "Рапид" - 3:1
Голы: Жуль 5', 90+1', Кулибали 66' - Зайдль 26' (П)

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