Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера

Сегодня, 29 мая, состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии, в котором "Риека" играла со "Славен Белупо". Этот поединок имел особое значение не только для хорватских клубов, но и для донецкого "Шахтера", ведь его результат напрямую влиял на будущее "горняков" в еврокубках.

Первый тайм команды сыграли вничью, а уже после перерыва на 60-й минуте поединка "Риека" реализовала свой голевой момент. Больше ни один клуб не отличился забитым мячом.

В итоге двух поединков "Риека" выиграла кубок Хорватии. Общий счет 2:1.

"Риека" - "Белупо" - 1:0

Гол: Джуара 60'