Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера
Риека - Белупо - 1:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 мая, состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии, в котором "Риека" играла со "Славен Белупо". Этот поединок имел особое значение не только для хорватских клубов, но и для донецкого "Шахтера", ведь его результат напрямую
Первый тайм команды сыграли вничью, а уже после перерыва на 60-й минуте поединка "Риека" реализовала свой голевой момент. Больше ни один клуб не отличился забитым мячом.
В итоге двух поединков "Риека" выиграла кубок Хорватии. Общий счет 2:1.
"Риека" - "Белупо" - 1:0
Гол: Джуара 60'
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355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 22:03
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