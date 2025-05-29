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Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера

Общие новости
Обновлено

Риека - Белупо - 1:0

Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 мая, состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии, в котором "Риека" играла со "Славен Белупо". Этот поединок имел особое значение не только для хорватских клубов, но и для донецкого "Шахтера", ведь его результат напрямую влиял на будущее "горняков" в еврокубках.

Первый тайм команды сыграли вничью, а уже после перерыва на 60-й минуте поединка "Риека" реализовала свой голевой момент. Больше ни один клуб не отличился забитым мячом.

В итоге двух поединков "Риека" выиграла кубок Хорватии. Общий счет 2:1.

"Риека" - "Белупо" - 1:0
Гол: Джуара 60'

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Риека
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1 голосов
Комментарии
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355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 22:03
Молодцы, теперь донецкие узнают что это такое, плюс переезды
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0
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Комментарии 7
355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 22:03
Молодцы, теперь донецкие узнают что это такое, плюс переезды
Ответить
0
2
andrey B
29.05.2025 в 22:31
слюни вытри .....
Ответить
1
0
355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 22:38
Они на это уже давно заслужили, их и украинским клубом назвать трудно, пусть выступают в чемпионате ДНР,таим самое место, рыжий же туда так стремился, что здал Донбасс с потрохами
 
0
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andrey B
29.05.2025 в 22:44
голову полечи ..... "заслужили" благодаря .....типа динамо киев,полесье и остальным ничего не показавшим в еврокубках.не тебе .....решать где им играть.в сдаче части запорожской и херсонской областей тоже виноват ахметов??сиди молча и не тявкай.болей за помойку динамо.им тоже ничего не светит
 
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355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 23:30
Тебе напомнить кто такой рыжий, бывший картежник и наперсточник, он уже давно должен сидеть в местах, не столь отдалённых
 
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355547 (Запорожье)
29.05.2025 в 23:32
Тебе напомнить кто такой рыжий, бывший картежник и наперсточник, он уже давно должен сидеть, в местах не столь отдаленных
 
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aleks68
29.05.2025 в 23:33
дальше что?суркис по молодости торговал унитазами?он "святой"?борец за правду не надорвись
 
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