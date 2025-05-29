Криштиану Роналду пытаются убедить остаться в Саудовской Аравии

Недавно португалец намекнул о своем возможном уходе из команды "Аль-Наср". Сетью уже ширится ряд слухов и обсуждений о будущем нападающего.

Однако отпускать футболиста не желают: продолжение карьеры Роналду в Саудовской Аравии уже стало вопросом властей. Государственный инвестиционный фонд страны пытается убедить игрока остаться. Ему даже предлагают сменить команду.

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Напомним, что контракт португальца истекает летом этого года.