  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Криштиану Роналду пытаются убедить остаться в Саудовской Аравии

Общие новости

Даже предлагают сменить команду

Криштиану Роналду пытаются убедить остаться в Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно португалец намекнул о своем возможном уходе из команды "Аль-Наср". Сетью уже ширится ряд слухов и обсуждений о будущем нападающего.

Читайте также"Эта глава закончена". Роналду намекнул на смену клубной прописки

Однако отпускать футболиста не желают: продолжение карьеры Роналду в Саудовской Аравии уже стало вопросом властей. Государственный инвестиционный фонд страны пытается убедить игрока остаться. Ему даже предлагают сменить команду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракт португальца истекает летом этого года.

По теме
yellow-arrow
Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера
yellow-arrow
ЛАСК одержал уверенную победу над Рапидом в первом матче плей-офф Лиги конференций
yellow-arrow
Спортивный директор Аль-Насра прокомментировал слухи о возможном уходе Роналду
Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости