Официально известно, где продолжит карьеру чемпион мира Анхель Ди Мария

Контракт аргентинца с "Бенфикой" истекает 30-го июня 2025 года. Ранее Ди Мария уже объявил, что покинет клуб после этого сезона.

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Родной клуб игрока "Росарио Сентраль" официально подтвердил, что звездный футболист присоединится к составу команды, выложив видео со вспоминающимся моментами игрока, в том числе в местной команде.

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Анхель Ди Мария прошел великолепный карьерный путь в Европе, добыв немало трофеев: неоднократно становился чемпионом Франции с "ПСЖ", чемпионом Португалии и Испании с "Бенфикой" и "Реалом" соответственно и выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА с мадридским клубом. Но особенным дотижением футболсита, естественно же, есть кубок Чемпионата Мира со сборной.