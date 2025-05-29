  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Официально известно, где продолжит карьеру чемпион мира Анхель Ди Мария

Общие новости
Обновлено

Он уже играл за этот клуб

Официально известно, где продолжит карьеру чемпион мира Анхель Ди Мария

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт аргентинца с "Бенфикой" истекает 30-го июня 2025 года. Ранее Ди Мария уже объявил, что покинет клуб после этого сезона.

Читайте такжеЗвездный одноклубник Трубина покинет Бенфику по окончании сезона

Родной клуб игрока "Росарио Сентраль" официально подтвердил, что звездный футболист присоединится к составу команды, выложив видео со вспоминающимся моментами игрока, в том числе в местной команде.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Анхель Ди Мария прошел великолепный карьерный путь в Европе, добыв немало трофеев: неоднократно становился чемпионом Франции с "ПСЖ", чемпионом Португалии и Испании с "Бенфикой" и "Реалом" соответственно и выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА с мадридским клубом. Но особенным дотижением футболсита, естественно же, есть кубок Чемпионата Мира со сборной.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Интер: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Чемпионов?
yellow-arrow
Криштиану Роналду пытаются убедить остаться в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Риека выиграла Кубок Хорватии. Это повлияло на еврокубковые перспективы Шахтера
Анхель Ди Мария Росарио Сентраль (Росарио)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Rosario Central
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости