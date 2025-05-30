Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая

"Полесье" официально объявило о назначении нового главного тренера команды. Им стал 43-летний украинский специалист Руслан Ротань, который недавно покинул Александрию. Соглашение сторон рассчитано на 3 года – до лета 2028 года.

Вчера состоялся первый матч в борьбе за выход в УПЛ между "Левым Берегом" и "Металлистом 1925". Первая игра этого противостояния проходила в домашних стенах команды Виталия Первака. По иронии судьбы, ответный матч также будет проходить там, но номинальным хозяином тогда уже будет харьковская команда. Единственного гола Моуры в первом тайме хватило для победы, несмотря на неплохую и организованную игру "Левого Берега". Пока что ведут харьковчане, но все решится в ответном матче.

Полтавская "Ворскла" была очевидным фаворитом данного матча, свой статус они подтвердили. Ндукве и Павлюк отличились в первом тайме. Неплохое преимущество, которое под конец сократил Козак. Тем не менее, это был номинально гостевой матч и кажется, что у клуба из Полтавы не должно возникнуть проблем с проходом дальше, хотя преимущество пока минимальное.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом. На официальном сайте "пчел" говорится, что 21-летний футболист согласился продлить сотрудничество с лондонским клубом до конца июня 2031 года. Также известно, что "Брентфорд" имеет опцию продления соглашения еще на 12 месяцев.

В мюнхенский клуб 29-летний защитник перешел на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2029 года. Выступать за чемпионов Германии игрок будет под четвертым номером. Как сообщают немецкие СМИ, зарплата Та в Мюнхене составит 14 млн евро за сезон.

СК "Полтава" сможет принимать матчи УПЛ сезона 2025/26 в Кропивницком. Клуб подписал соглашение об использовании стадиона "Зирка", сообщает пресс-служба полтавчан. 28 мая президент СК "Полтава" Сергей Иващенко и представитель владельца стадиона "Зирка" в Кропивницком Андрей Перевозник провели рабочую встречу. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому команда сможет использовать арену, аттестованную Украинской ассоциацией футбола для проведения матчей элитного дивизиона.

Контракт аргентинца с "Бенфикой" истекает 30 июня 2025 года. Ранее Ди Мария уже объявил, что покинет клуб после этого сезона. Родной клуб игрока "Росарио Сентраль" официально подтвердил, что звездный футболист присоединится к команде, выложив видео с упомянутыми моментами игрока, в частности в местной команде.