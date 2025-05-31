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Роналду может остаться в Саудовской Аравии

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Остается на Ближнем Востоке до завершения карьеры?

Роналду может остаться в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду достиг соглашения о продлении своего контракта с "Аль-Насром".

Как сообщает авторитетное издание Foot Mercato, португалец договорился о пролонгации соглашения с саудовским клубом. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что Криштиану примет участие в предстоящем Клубном чемпионате мира, что делало невозможным продолжение его пребывания в "Аль-Насре".

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Напомним, команда Роналду не смогла квалифицироваться на турнир и теперь будет готовиться к следующему сезону.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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