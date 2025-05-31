Роналду может остаться в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду достиг соглашения о продлении своего контракта с "Аль-Насром".

Как сообщает авторитетное издание Foot Mercato, португалец договорился о пролонгации соглашения с саудовским клубом. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что Криштиану примет участие в предстоящем Клубном чемпионате мира, что делало невозможным продолжение его пребывания в "Аль-Насре".

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Напомним, команда Роналду не смогла квалифицироваться на турнир и теперь будет готовиться к следующему сезону.