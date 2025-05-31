  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Легенда Наполи размышляет над завершением карьеры

Общие новости

38 лет футболисту

Легенда Наполи размышляет над завершением карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский вингер Дрис Мертенс рассматривает варианты своего будущего. Одним из них является завершение карьеры. Об этом сообщает Николо Скира.

У игрока 30 июня завершается контракт с "Галатасараем", где он провел последние три года. Пока у него нет нового договора с другой командой.

Читайте такжеОпределился чемпион Турции. В этой команде забивает даже вратарь

Ранее он выступал также в “Наполи”, ПСВ, “Утрехте” и “Аллеене”. В составе неаполитанцев Мертенс провел 397 матчей.

Также за сборную Бельгии на его счету 109 поединков.

По теме
yellow-arrow
Роналду может остаться в Саудовской Аравии
yellow-arrow
1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
yellow-arrow
ПСЖ – Интер: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Чемпионов?
Дрис Мертенс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости