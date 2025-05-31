Легенда Наполи размышляет над завершением карьеры
38 лет футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский вингер Дрис Мертенс рассматривает варианты своего будущего. Одним из них является завершение карьеры. Об этом сообщает Николо Скира.
У игрока 30 июня завершается контракт с "Галатасараем", где он провел последние три года. Пока у него нет нового договора с другой командой.
Ранее он выступал также в “Наполи”, ПСВ, “Утрехте” и “Аллеене”. В составе неаполитанцев Мертенс провел 397 матчей.
Также за сборную Бельгии на его счету 109 поединков.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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