Легенда Наполи размышляет над завершением карьеры

Бельгийский вингер Дрис Мертенс рассматривает варианты своего будущего. Одним из них является завершение карьеры. Об этом сообщает Николо Скира.

У игрока 30 июня завершается контракт с "Галатасараем", где он провел последние три года. Пока у него нет нового договора с другой командой.

Читайте также Определился чемпион Турции. В этой команде забивает даже вратарь

Ранее он выступал также в “Наполи”, ПСВ, “Утрехте” и “Аллеене”. В составе неаполитанцев Мертенс провел 397 матчей.

Также за сборную Бельгии на его счету 109 поединков.