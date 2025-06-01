Зинедин Зидан отказался от крупного контракта в Саудовской Аравии
Легендарная фигура планирует продолжить отдых
Getty Images / Global Images Ukraine
Находясь в тени со времен своей последней работы в должности главного тренера мадридского "Реала", легендарный француз Зинедин Зидан отклонил предложение, согласно которому он получал бы более 100 миллионов евро в год по контракту от неназванного клуба Саудовской Про-лиги.
Чемпион мира 1998 года таким образом подтвердил, что позиционирует себя как преёмника тренера Дидье Дешама, объявившего о своем намерении покинуть свой пост после чемпионата мира 2026 года.
Зинедин Зидан трижды выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, завоевал два Кубка Испании и два Суперкубка Испании, дважды побеждал на клубном чемпионате мира, а также два года подряд становился лучшим тренером года по версии FIFA.
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