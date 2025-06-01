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Аль-Хиляль не может договориться с игроком из-за одного нюанса

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Комфорт семьи может помешать переезду

Аль-Хиляль не может договориться с игроком из-за одного нюанса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бруну Фернандеш не прочь принять новый вызов в своей карьере и перейти в саудовский "Аль-Хилялю", который в последнее время очень активно ведет переговоры с португальцем, пытаясь привести веские аргументы такого перехода.

Но, как отмечает журналист и инсайдер Бен Джейкобс, жена Бруна не хочет переезжать в Саудовскую Аравию, так что саудитам еще предстоит заверить семью Фернандеша в целесообразности такого шага.

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Также ранее сообщалось о том, что "Аль-Хиляль" может возглавить Симоне Индзаги.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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