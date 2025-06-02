Саудовский гранд сделал запрос по трансферу лидера Астон Виллы

Согласно сообщению Саши Тавольери, "Аль-Хиляль" сделал запрос относительно полузащитника "Астон Виллы" Амаду Онана.

Тавольери пишет, что саудовский клуб рассматривает полузащитника как один из вариантов на лето и обратился к клубу АПЛ с просьбой предоставить информацию относительно возможного трансфера. По сообщениям, Онана не исключает возможности переезда на Ближний Восток, хотя переговоры пока что не вышли за пределы начальной стадии.

"Астон Вилла" пока не получала официального предложения от "Аль-Хиляля", а сам Онана присоединился к клубу лишь прошлым летом из "Эвертона". Если он все же покинет команду, это будет пятый клуб в его карьере – он дебютировал в 2020 году за "Гамбург", затем в 2021-м перешел в "Лилль", а уже в следующем году – в "Эвертон".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Онана провел 34 матча за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.