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Саудовский гранд сделал запрос по трансферу лидера Астон Виллы

Общие новости

Игрок не против 

Саудовский гранд сделал запрос по трансферу лидера Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщению Саши Тавольери, "Аль-Хиляль" сделал запрос относительно полузащитника "Астон Виллы" Амаду Онана.

Тавольери пишет, что саудовский клуб рассматривает полузащитника как один из вариантов на лето и обратился к клубу АПЛ с просьбой предоставить информацию относительно возможного трансфера. По сообщениям, Онана не исключает возможности переезда на Ближний Восток, хотя переговоры пока что не вышли за пределы начальной стадии.

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"Астон Вилла" пока не получала официального предложения от "Аль-Хиляля", а сам Онана присоединился к клубу лишь прошлым летом из "Эвертона". Если он все же покинет команду, это будет пятый клуб в его карьере – он дебютировал в 2020 году за "Гамбург", затем в 2021-м перешел в "Лилль", а уже в следующем году – в "Эвертон".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Онана провел 34 матча за "Астон Виллу" во всех турнирах, забив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Алексей Полищук
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