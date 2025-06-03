  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Вице-чемпион Катара подписал нападающего сборной Польши

Общие новости
Обновлено

Может помочь завоевать чемпионство

Вице-чемпион Катара подписал нападающего сборной Польши

Al-Duhail

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

29-летний центрфорвард Кшиштоф Пёнтек перешел из турецкого "Истанбула" в катарский "Аль-Духаиль".

Сроки соглашения между сторонами не соглашаются. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 10 млн. евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 Пентек провел 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 31 гол и отдал 5 результативных передач. Также Кшиштоф известен своими выступлениями за "Дженоа", "Милан", "Герту", "Фиорентину" и "Салернитану".

Помимо этого, в активе Пентека 12 забитых мячей в 35 играх в составе сборной Польши.

В прошлой кампании "Аль-Духаиль" финишировал на втором месте в чемпионате Катара.

По теме
yellow-arrow
ФИФА изменила правила двойного касания во время пробития пенальти
yellow-arrow
Экс-тренер Саутгемптона близок к назначению в вице-чемпиона Шотландии
yellow-arrow
Звёздный футболист сборной Швеции уехал из расположения национальной команды
Чемпионат Турции Катар Истанбул ББ (Стамбул) Кшиштоф Пентек Аль-Духайль трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости