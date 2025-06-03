Вице-чемпион Катара подписал нападающего сборной Польши
Может помочь завоевать чемпионство
Al-Duhail
29-летний центрфорвард Кшиштоф Пёнтек перешел из турецкого "Истанбула" в катарский "Аль-Духаиль".
Сроки соглашения между сторонами не соглашаются. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 10 млн. евро.
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В сезоне-2024/25 Пентек провел 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 31 гол и отдал 5 результативных передач. Также Кшиштоф известен своими выступлениями за "Дженоа", "Милан", "Герту", "Фиорентину" и "Салернитану".
Помимо этого, в активе Пентека 12 забитых мячей в 35 играх в составе сборной Польши.
В прошлой кампании "Аль-Духаиль" финишировал на втором месте в чемпионате Катара.
Witamy, @pjona9official ???? ❤️ #AlDuhail | #Qatar pic.twitter.com/uTGTmx1Nxs— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 2, 2025
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