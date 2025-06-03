Вице-чемпион Катара подписал нападающего сборной Польши

29-летний центрфорвард Кшиштоф Пёнтек перешел из турецкого "Истанбула" в катарский "Аль-Духаиль".

Сроки соглашения между сторонами не соглашаются. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 10 млн. евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 Пентек провел 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 31 гол и отдал 5 результативных передач. Также Кшиштоф известен своими выступлениями за "Дженоа", "Милан", "Герту", "Фиорентину" и "Салернитану".

Помимо этого, в активе Пентека 12 забитых мячей в 35 играх в составе сборной Польши.



В прошлой кампании "Аль-Духаиль" финишировал на втором месте в чемпионате Катара.