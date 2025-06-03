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Звёздный футболист сборной Швеции уехал из расположения национальной команды

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Звёздный футболист сборной Швеции уехал из расположения национальной команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный футболист сборной Швеции уехал из расположения национальной команды.

Сообщается, что у нападающего Виктора Дьёкереша обнаружена незначительная травма и медицинский штаб рекомендовал отпустить футболиста.

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш сыграл в 52-х матчах за "Спортинг". Он забил 54 гола и отдал 13 голевых передач.

Сборная Швеции сыграет контрольные матчи против сборных Венгрии (6 июня) и сборной Алжира (10 июня).

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Швеция Виктор Дьёкереш
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Источник:
Svensk fotboll
Опубликовал: Владислав Прийменко
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