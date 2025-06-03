Экс-тренер Саутгемптона близок к назначению в вице-чемпиона Шотландии
Долго без работы не был
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер "Саутгемптона" близок к назначению в вице-чемпиона Шотландии.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Расселл Мартин принял предложение "Рейнджерса" и готов к новой главе.
Сообщается, что шотландский клуб также рассматривал бывшего тренера Стивена Джеррарда и Давиде Анчелотти.
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Последним местом работы шотландского специалиста был английский "Саутгемптон", в котором он проработал полтора года. С клубом он провёл 73 матча.
Напомним, что "Рейнджерс" по итогам сезона 2024/25 занял второе место в Чемпионате Шотландии.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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