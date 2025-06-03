ФИФА изменила правила двойного касания во время пробития пенальти.

Орган, ответственный за разработку правил футбольного судейства (IFAB) внёс изменения в правила "двойного касания". Они начнут действовать для турниров, проводящихся с 1 июля 2025 года или позже.

В случае, если футболист, исполняющий пенальти, непреднамеренно ударяет по мячу обеими ногами одновременно. Либо мяч касается его опорной ноги сразу после выполнения удара, то

В случае забитого мяча удар следует повторить.

Если гол не забит – назначается свободный удар. В случае серии пенальти, удар будет засчитан как нереализованный.

Если же игрок касается мяча двумя ногами одновременно или специально играет в него во второй раз перед касанием другого футболиста - в серии пенальти засчитывается, как нереализованный удар или назначается свободный удар во время матча.

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Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов во время серии пенальти между "Атлетико" и "Реалом" Альварес дважды коснулся мяча и судьи не засчитали взятие ворот.