ФИФА изменила правила двойного касания во время пробития пенальти
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА изменила правила двойного касания во время пробития пенальти.
Орган, ответственный за разработку правил футбольного судейства (IFAB) внёс изменения в правила "двойного касания". Они начнут действовать для турниров, проводящихся с 1 июля 2025 года или позже.
В случае, если футболист, исполняющий пенальти, непреднамеренно ударяет по мячу обеими ногами одновременно. Либо мяч касается его опорной ноги сразу после выполнения удара, то
- В случае забитого мяча удар следует повторить.
- Если гол не забит – назначается свободный удар. В случае серии пенальти, удар будет засчитан как нереализованный.
Если же игрок касается мяча двумя ногами одновременно или специально играет в него во второй раз перед касанием другого футболиста - в серии пенальти засчитывается, как нереализованный удар или назначается свободный удар во время матча.
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Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов во время серии пенальти между "Атлетико" и "Реалом" Альварес дважды коснулся мяча и судьи не засчитали взятие ворот.
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