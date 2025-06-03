Из польского клуба с четырьмя украинцами ушёл помощник тренера
Но бояться нечего
Фото - Lechia
Из польского клуба с четырьмя украинцами ушёл помощник тренера.
"Лехия Гданськ" сообщила, что Александр Шевелюхин ушёл из команды после двух лет работы.
"Это решение принято по личным причинам. Благодарим вас и желаем удачи в преодолении дальнейших трудностей!", - сообщил клуб.
Шевелюхин работал в тренерском штабе клуба с 2023 года.
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Напомним, что за "Лехию Гданськ" играют вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко, левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
Также в сезоне играл арендованный полузащитник из киевского "Динамо" Антон Царенко, но он поедет с украинским клубом на сборы.
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Источник:Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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