Из польского клуба с четырьмя украинцами ушёл помощник тренера.

"Лехия Гданськ" сообщила, что Александр Шевелюхин ушёл из команды после двух лет работы.

"Это решение принято по личным причинам. Благодарим вас и желаем удачи в преодолении дальнейших трудностей!", - сообщил клуб.

Шевелюхин работал в тренерском штабе клуба с 2023 года.

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Напомним, что за "Лехию Гданськ" играют вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желизко, левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

Также в сезоне играл арендованный полузащитник из киевского "Динамо" Антон Царенко, но он поедет с украинским клубом на сборы.