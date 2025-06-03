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Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон

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26 миллионов за сезон

Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги, который, как ожидается, станет новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль", будет получать зарплату в размере 26 миллионов евро за сезон. Об этом пишет Фабрицио Романо.

После четырех лет работы в "Интере", за которые итальянец выиграл один титул Серии А (2023/24), дважды Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и три Суперкубка Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов, Индзаги теперь начнет новую главу своей карьеры в Саудовской Про-лиге.

Сообщается, что решение о расставании с "нерадзурри" было принято сегодня, во вторник, 3 июня, после встречи Индзаги с руководством итальянского клуба.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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