Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон
26 миллионов за сезон
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Симоне Индзаги, который, как
После четырех лет работы в "Интере", за которые итальянец выиграл один титул Серии А (2023/24), дважды Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и три Суперкубка Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов, Индзаги теперь начнет новую главу своей карьеры в Саудовской Про-лиге.
Сообщается, что решение о расставании с "нерадзурри" было принято сегодня, во вторник, 3 июня, после встречи Индзаги с руководством итальянского клуба.
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