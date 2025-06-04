Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из ОАЭ
Официально
Фото - Al Wasl SC
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру согласился возглавить клуб из ОАЭ.
Об этом говорится в соцсетях клуба "Аль-Васл", который выступает в высшем футбольном дивизион Объединенных Арабских Эмиратах. К работе с новой командой Луиш Каштру приступит в июле этого года. Детали соглашения не разглашаются.
Напомним, что последним местом работы Луиша Каштру был "Аль-Наср", где 63-летний португалец проработал в период с июля 2023 года по сентябрь 2024 года, не выиграв с командой ни одного трофея.
حيـاك في زعبـيل ????— AlWasl SC (@AlWaslSC) June 4, 2025
Welcome to ZABEEL ????️????#الوصل | #ALWASL pic.twitter.com/eQwsVbNE4G
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Вместе с "Шахтером" Луиш Каштру выиграл чемпионат Украины в сезоне 2019/20. В 84 матчах под его руководством «горняки» одержали 51 победу, 16 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
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