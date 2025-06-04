  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из ОАЭ

Общие новости

Официально

Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из ОАЭ

Фото - Al Wasl SC

Новина українською

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру согласился возглавить клуб из ОАЭ.

Об этом говорится в соцсетях клуба "Аль-Васл", который выступает в высшем футбольном дивизион Объединенных Арабских Эмиратах. К работе с новой командой Луиш Каштру приступит в июле этого года. Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, что последним местом работы Луиша Каштру был "Аль-Наср", где 63-летний португалец проработал в период с июля 2023 года по сентябрь 2024 года, не выиграв с командой ни одного трофея.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Вместе с "Шахтером" Луиш Каштру выиграл чемпионат Украины в сезоне 2019/20. В 84 матчах под его руководством «горняки» одержали 51 победу, 16 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Читайте такжеНесмотря на интерес от Интера. Экс-тренер Шахтера продолжит работу с французским топ-клубом
По теме
yellow-arrow
Известно, какой подписной бонус получит Симоне Индзаги в новом клубе
yellow-arrow
Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро
yellow-arrow
Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
Луиш Каштру
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Al Wasl SC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости