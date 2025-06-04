В Украине стартует обмен международным опытом по противодействию игровой зависимости

Украина выходит на новый уровень в формировании культуры ответственной игры. Впервые государство, бизнес и общественность объединяют усилия для внедрения проверенных европейских практик профилактики игровой зависимости — системно, прозрачно и с фокусом на результат.

ОГС "Центр ответственной игры" инициировал масштабный проект международного обмена опытом. Это уникальная для Украины программа, предполагающая рабочие визиты экспертов в европейские страны. Участники — представители медицины, регулирующих органов и общественного сектора — будут знакомиться с тем, как в ЕС работают государственные политики, технологии самоконтроля, реабилитационные программы и институты, которые действительно помогают игрокам.

Такого масштабного и последовательного подхода к проблеме в Украине еще не было. Речь идёт не только об обмене знаниями, но и о запуске фундаментальных изменений: пересмотр нормативной базы, запуск образовательных программ для специалистов и гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами.

Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости выступила компания FAVBET. В 2024 году в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социальной поддержки людей с игровой зависимостью и открыт специализированный центр социально-психологической поддержки "Простір життя. Life Space".

"Украинская игорная индустрия впервые формирует инфраструктуру, которая не замалчивает проблему, а отвечает на неё практическими решениями. От просветительской работы и психологической помощи до нормативных изменений — это долгосрочный курс, который создает устойчивую систему предотвращения игровой зависимости в Украине", — прокомментировали в FAVBET.