Один из лучших тренеров мира последних лет возглавил вице-чемпиона Саудовской Аравии
Все, как и предвещали инсайдеры
Al Hilal
Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Аль-Хиляля".
Трудовое соглашение между 49-летним специалистом и саудовским клубом рассчитано на два года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянец будет зарабатывать 25 млн евро за сезон + бонусы.
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До этого Индзаги с 2021 по 2025 работал с "Интером". С миланским клубом Симоне один раз выигрывал чемпионат Италии, дважды - национальный Кубок, и 3 раза — Суперкубок. Также в его активе два финала Лиги чемпионов.
Предыдущий сезон "Аль-Хиляль" закончил на втором месте в таблице саудовской Про-лиги.
الإيطالي "سيموني إنزاغي" مدربًا لفريق الهلال الأول ????✍️— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 4, 2025
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Источник:Al Hilal
Опубликовал: Александр Бураков
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