Один из лучших тренеров мира последних лет возглавил вице-чемпиона Саудовской Аравии

Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Аль-Хиляля".

Трудовое соглашение между 49-летним специалистом и саудовским клубом рассчитано на два года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянец будет зарабатывать 25 млн евро за сезон + бонусы.

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До этого Индзаги с 2021 по 2025 работал с "Интером". С миланским клубом Симоне один раз выигрывал чемпионат Италии, дважды - национальный Кубок, и 3 раза — Суперкубок. Также в его активе два финала Лиги чемпионов.

Предыдущий сезон "Аль-Хиляль" закончил на втором месте в таблице саудовской Про-лиги.